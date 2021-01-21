Haber Giriş: 21 Ocak 2021 Perşembe 14:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sivaslı öğrenciler dünya şampiyonu oldu
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Sivas Tasarım ve Beceri Merkezi öğrencileri Algoritma ve Kodlama Yarışması’na katıldı. Öğrenciler zorlu rakiplerini eleyerek dünya şampiyonu oldu.
İstanbul ve Ankara´da şubeleri bulunan Uluslararası Kodlama ve Matematik Okulu Algorithmics tarafından Rusya, Çin, Japonya gibi birçok gelişmiş ülkenin takımlar halinde katıldığı Online Kodlama ve Matematik Kış Oyunları düzenlendi.
Rusya, Çin, Japonya gibi birçok ülkeden 1849 takımın katıldığı Algoritma ve Kodlama Yarışması´nda rakiplerini geçerek birinci oldu.
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