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Güncel
AA 12.08.2024 00:37

Sivas'taki yangında 5 itfaiyeci dumandan etkilendi

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde çıkan anız yangınında dumanda etkilenen 5 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

Sivas'taki yangında 5 itfaiyeci dumandan etkilendi
[Fotograf: AA]

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde anız yangını çıktı. Alevleri ve dumanları görenler itfaiye ekiplerine haber verdi.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına Koyulhisar ve Suşehri Belediyesi’ne ait 3 itfaiye aracı ve 22 kişilik personel sevk edildi.

Yangın sırasında 5 itfaiye eri dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen itfaiye erleri Koyulhisar İlçe Hastanesindeki ilk tedavinin ardından Suşehri Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

İtfaiye erlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Çok sayıda çam ağacının da zarar gördüğü yangın yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

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