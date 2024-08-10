FETÖ'nün sözde kadın sorumlusu yakalandı

Rutin denetimlerde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, metro istasyonundaki asayiş uygulamasında şüphelendikleri bir kadını durdurdu.

Yapılan sorgulamada şüphelinin, FETÖ'nün sözde kadın yapılanması sorumlularından "FETÖ üyesi olmak" suçundan aranan kişi olduğu tespit edildi.

Sahte kimlik ve yabancı uyruklu bir kişi adına kayıtlı telefon hattı ele geçirildi

Şüphelinin üzerinde, başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik belgesi ile yabancı uyruklu bir kişi adına kayıtlı telefon hattı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutukladı.