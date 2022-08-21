Gürün ilçesi Konakpınar mevkiinde, M.D. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazada otomobil adeta kağıt gibi ezildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile H.M.T ağır yaralanırken Güllü Türkdağlı hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.