Haber Giriş: 21 Ağustos 2022 Pazar 16:14Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sivas'ta takla atan araç hurdaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı
Sivas'ın Gürün ilçesinde kontrolden çıkan araç takla attı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Araç da kullanılamaz hale geldi.
Gürün ilçesi Konakpınar mevkiinde, M.D. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Kazada otomobil adeta kağıt gibi ezildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile H.M.T ağır yaralanırken Güllü Türkdağlı hayatını kaybetti.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Sivas Trafik Kazası
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