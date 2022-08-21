Haber Giriş: 21 Ağustos 2022 Pazar 15:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kütahya'da otomobil menfeze devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
[Fotograf: AA]
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir otomobil menfeze devrildi. Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
İbrahim B. yönetimindeki otomobil, Tavşanlı-Harmancık kara yolunun 22. kilometresinde yol kenarındaki menfeze devrildi.
Kazayı görenlerin bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
3'ü çocuk 5 kişi yaralandı
Sağlık ekipleri, otomobildeki Ayşe K'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan sürücü İbrahim, eşi Necla, çocukları Zeynep Ahsen ve Muhammed Said B. ile Feyza Nur K. ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hayatını kaybeden Ayşe K'nin cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.
Etiketler: Kütahya Trafik Kazası
Son Haberler
- 16:26
- 16:11
- 16:22
- 16:08
- 15:51
Sıradaki Haber
Trabzon'da yayladaki kayalıklardan düşen turist yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz