Haber Giriş: 21 Ağustos 2022 Pazar 15:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da yayladaki kayalıklardan düşen turist yaralandı
[Fotograf: AA]
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaylada gezerken kayalıklardan düşen turist yaralandı.
Suudi Arabistan vatandaşı 41 yaşındaki S.S.S., Hıdırnebi Yaylası'nda gezdiği sırada dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.
Kolunda ve bacağında kırıklar olan turist, jandarma ve sağlık ekipleri ile çevredeki vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Etiketler: Trabzon
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