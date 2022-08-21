Haber Giriş: 21 Ağustos 2022 Pazar 11:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde 23 düzensiz göçmen yakalandı
[AA (Arşiv)]
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 23 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerin ardından geri gönderme merkezine teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinin Tatlıpınar, Ahmetler ve Malkoçlar köylerinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, Afganistan ve Suriye uyruklu 23 düzensiz göçmeni tespit etti.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Etiketler: Kırklareli Düzensiz Göçmenler
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