Haber Giriş: 21 Ağustos 2022 Pazar 10:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da 5 milyon 505 bin makaron ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Adana'da düzenlenen operasyonda 5 milyon 505 bin makaron ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak ürünlerin bulunduğu belirlenen adres ve araçlara operasyon düzenlendi.
Aramada, 5 milyon 505 bin makaron, 100 kilogram kıyılmış tütün, 6 makaron doldurma makinesi ve 5 kompresör bulundu.
[Fotoğraf: AA]
Polis ekiplerince gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.
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