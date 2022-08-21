İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak ürünlerin bulunduğu belirlenen adres ve araçlara operasyon düzenlendi.

Aramada, 5 milyon 505 bin makaron, 100 kilogram kıyılmış tütün, 6 makaron doldurma makinesi ve 5 kompresör bulundu.

[Fotoğraf: AA]

Polis ekiplerince gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.