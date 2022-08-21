Haber Giriş: 21 Ağustos 2022 Pazar 13:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de kavgada pompalı tüfekle 3 kişiyi yaralayan kişi tutuklandı
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde kavga sırasında pompalı tüfekle vurulan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan zanlı ise tutuklandı.
Fakılar Mahallesi'nde kafeterya işleten M.S. ile kıraathane sahibi E.A arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
M.S'nin pompalı tüfekle ateş açması sonucu E.A. ile D.E. ve E.K. yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Zanlı tutuklandı
Olaydan sonra kaçan zanlı, adresini belirleyen jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
M.S, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Mersin
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