Fakılar Mahallesi'nde kafeterya işleten M.S. ile kıraathane sahibi E.A arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

M.S'nin pompalı tüfekle ateş açması sonucu E.A. ile D.E. ve E.K. yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zanlı tutuklandı

Olaydan sonra kaçan zanlı, adresini belirleyen jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

M.S, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.