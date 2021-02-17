Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 17:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Niyazi Küçükaslan idaresindeki 27 AED 618 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolu Hafik ilçesi Sofular köyü yakınlarında yoldaki buzlanma nedeniyle şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Funda, Kerem (11) ve Berat Küçükaslan (9) Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, kazanın olduğu bölgede Muhammet Şahin'in kullandığı 58 UA 957 plakalı ticari araç da kontrolden çıkarak devrildi.
Araçtakiler jandarma ve polis ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı. Kazayı yara almadan atlatan sürücü ve yanındaki 2 kişi, çekici gelene kadar üşümemeleri için jandarma aracında bekletildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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