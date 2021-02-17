Sağlık Bakanlığının Twitter hesabından, yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamındaki aşı uygulamasıyla ilgili paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, COVID-19 aşısının mesai saatleri dışında ve hafta sonu da hastanelerden randevu alınarak ücretsiz yaptırılabileceği kaydedildi.

Aşı sırasını kontrol etmek ve randevu almak için enabiz.gov.tr, mhrs.gov.tr adreslerinin ve uygulamalarının kullanılabileceği hatırlatıldı.