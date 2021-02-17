Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 17:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
COVID-19 aşısı hafta sonları ve mesai saatleri dışında da yapılıyor
Sağlık Bakanlığı, COVID-19 aşısının, hafta sonları ve mesai saatleri dışında da hastanelerden randevu alınarak yaptırılabileceğini hatırlattı.
Sağlık Bakanlığının Twitter hesabından, yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamındaki aşı uygulamasıyla ilgili paylaşımda bulunuldu.
Paylaşımda, COVID-19 aşısının mesai saatleri dışında ve hafta sonu da hastanelerden randevu alınarak ücretsiz yaptırılabileceği kaydedildi.
Aşı sırasını kontrol etmek ve randevu almak için enabiz.gov.tr, mhrs.gov.tr adreslerinin ve uygulamalarının kullanılabileceği hatırlatıldı.
Etiketler: Koronavirüs Aşısı Sağlık Bakanlığı
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