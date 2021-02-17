Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 16:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da 11 bin 400 makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 11 bin 400 adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmada şüpheli B.D'nin içi tütün doldurulmuş makaron satışı yaptığı belirlendi.
Şüphelinin iş yerinde yapılan aramada 11 bin 400 adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Gözaltını alınan B.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.
Etiketler: Kaçakçılık
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