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Sivas'ta otomobil devrildi: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde alınan bilgiye göre, Deniz Arslan (42) idaresindeki 38 ABB 097 plakalı otomobil, Cemel beldesi yolunda refüje çarparak devrildi.
Sürücü ile otomobildeki Kenan (53) ve Bekir Arslan (30) yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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