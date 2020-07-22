Haber Giriş: Kaynak: AA
Mersin'de iş yerine giren otomobil hasara neden oldu
[Fotoğraf: AA]
Mersin’in Tarsus ilçesinde otomobilin girdiği iş yerinde hasar oluştu.
Mersin'de M.A idaresindeki 33 NF 300 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yeni Ömerli Mahallesi Hilmi Seçkin Caddesi'nde bir çiçekçi dükkanına girdi.
Kazada, sürücü yara almazken araç ve iş yerinde hasar oluştu.
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