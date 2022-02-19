Sivas’ta yerel bazlı mesleki eğitim vizyonu oluşturmak için çalışma başlatıldı.

Kentte mesleki eğitim alanında yeni fikirler ortaya koymak, yerel alandaki sektörlerin ihtiyacına yönelik alan-dal planlamaları oluşturmak, yeni çıraklık sistemi, istihdam ve kalkınma için Sivas Valiliği himayesinde Milli Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirilmesi planlanan Sivas Mesleki Eğitim Zirvesi'nin ilk adımı atıldı.

Eğitim temelli kalkınma modelini ortaya koyacak ve tüm paydaşların aynı masanın etrafında toplanmasını amaçlayan zirvenin ilki yapıldı.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nda (STSO) gerçekleştirilen ilk toplantıya Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, STSO Başkanı Mustafa Eken, İŞGEM Müdürü Cem Salihoğlu, 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürü Emre Torun, Milli Eğitim Şube Müdürü Fatih Aydın, oda başkanları, STK ve sektör temsilcileri ile okul müdürleri katıldı.

Toplantıda Aydın'ın yaptığı sunumun ardından söz alan Ergüven Aslan, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nda yapılan düzenlemeler ile yeni başlatılan program ve faaliyetlere değindi.

"Öğrencilerimiz aranan elaman olsun istiyoruz"

Biz bu çalışma ile işveren tarafı ile eğitim tarafını örtüştürmeye çalışıyoruz diyen Aslan "Sivas’ta hangi iş kolları var, hangi fabrikalar, hangi sanayi var, bu alanlarda öğrencilerimizin aranan eleman olduğu bir anlayışı geliştirelim istiyoruz. Yeni kurulan OSB’mizde oluşacak iş kolları, sektörler neyse onlara göre okullarımızda alan-dallar açabilmek veya onlarla işbirliği yaparak öğrencilerimizin bu alanlarla entegrasyonunu sağlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Zirveyi desteklediklerini belirten STSO Başkanı Mustafa Eken ise şunları kaydetti:

"İş dünyası olarak sanayicilerimiz staj imkanı ve istihdamla mezun olanlara da iş garantisi vererek ipin ucundan tutmaya başladı. Ben sanayicilerimize de teşekkür ediyorum. Oda başkanlarımız buradalar. İnşallah hep birlikte bu konu üzerinde çalışarak Türkiye’ye güzel bir örnek çıkaracağımıza inanıyorum."

Toplantıda tüm paydaşların katılımıyla çalışma grupları oluşturulması ve bu guruplarla birlikte zirveye ışık tutacak, gelecek planlamasına temel oluşturacak fikir, öneri ve projelerin ortaya çıkarılması kararı alındı.