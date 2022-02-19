Haber Giriş: 19 Şubat 2022 Cumartesi 14:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl’de 20 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Bingöl'de durdurulan bir araçta yapılan aramada, 20 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma başlatıldı.
Bingöl-Elazığ kara yolu Yolçatı Yol Kontrol Noktasında durdurulan minibüste arama köpeği Okşan'ın tepki vermesi üzerine yapılan aramada 20 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
Etiketler: Bingöl Kaçakçılık Makaron
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