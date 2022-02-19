Haber Giriş: 19 Şubat 2022 Cumartesi 14:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, 2 katlı evde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Osmaniye'nin Karatepe köyünde Necati Kaya'ya ait evin ikinci katında yangın çıktı.
Kaya ailesi ve yardıma giden komşuları, yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyince itfaiyeye haber verildi.
Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.
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