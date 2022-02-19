Dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için birinci derecede koruma altında olan ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak, Tunceli'de kırsal alanda tüfekle vurulup, öldürüldü.

Silah sesini duyanların ihbarıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün av koruma kontrol ekipleri, bölgeye geldi.

Vaşağı vuran avcı, ekipler tarafından tespit edilip yakalandı, 16 bin 500 lira ceza uygulandı.