Haber Giriş: 19 Şubat 2022 Cumartesi 12:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da 6 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TOKİ uygulama noktasında yaptığı kontrollerde B.S'nin kullandığı hafif ticari aracı durdurdu.
Araçtaki 6 yabancı uyruklunun yurda kaçak yollarla girdiği belirlendi. Sürücü B.S. gözaltına alındı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Tekirdağ Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Tekirdağ
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