Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce özellikle kış aylarında yiyecek sıkıntısı yaşayan yaban hayvanlarının ve kuş türlerinin zorlu kış şartlarında aç kalmasını önlemek, yerleşim merkezlerine inmesinin ve insanlarla olan ilişkilerinin sıkıntıya girmesinin önüne geçmek için yemleme çalışması yapılıyor.

Bu kapsamda, aralık ayı ortasından itibaren 2 aylık süreçte yaban hayvanlarının doğal yaşam alanlarına 1400 ton yem bırakıldı.

Yem bırakılan bölgeler fotokapan ile izlenerek yapılan çalışmanın amacına ulaşıp ulaşmadığı da kontrol ediliyor.

[Fotoğraf: DHA]

Fotokapana yansıyan görüntülerde birçok kuş türü ile özellikle yaban keçisi, kızıl geyik, yaban domuzu, tilki, çakal, gibi türlerin periyodik olarak oluşturulan bu alanlara gelip bırakılan yemleri yedikleri görüldü.

[Fotoğraf: DHA]

Kış boyunca yemleme çalışmaları sürecek

Kış döneminin tamamında 2 bin 100 ton yemleme yapılması hedefleniyor.

Ekipler, yemleme faaliyetlerinin yanı sıra çeşitli çevresel etkiler ve insan baskısı nedeniyle bozulan doğal dengenin tekrar tesis edilmesi ve nesli tehlike altında olan yaban hayvanlarının korunmasına yönelik tedavi ve rehabilitasyon, üretim, tabiata yerleştirme, türleri koruma ve doğada destekleme gibi çalışmaları da yürütüyor.