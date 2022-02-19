Tunceli'nin Pertek ilçesinin Konaklar köyünde evlerinin önünde arkadaşlarıyla oyun oynayan Muhammed Ali Arslan, aniden fenalaşarak yere yığıldı.

Ailesi tarafından Pertek Devlet Hastanesine kaldırılan Arslan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Arslan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Tunceli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Çocuğun kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.