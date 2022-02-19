Haber Giriş: 19 Şubat 2022 Cumartesi 11:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: İHA]
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, lastik bottaki 28 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalanarak karaya çıkartıldı.
Muğla Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
Hareket halindeki lastik bot durdurularak 28 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Muğla Düzensiz Göçmenler Sahil Güvenlik
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