Haber Giriş: 19 Şubat 2022 Cumartesi 11:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de kablo hırsızı 2 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Mardin'in Derik ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı.
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, buğday pazarından kablo hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Çalışmalar kapsamında kablo hırsızlığını F.A. ve D.K'nin gerçekleştirdiği belirlendi.
Derik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla jandarma ekipleri 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
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