Kars'ta dün etkili olan kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı.

Ağaç ve bitkilerin kırağıyla kaplandığı kentte, vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniye ve halılarla örttü.

Sarıkamış ilçesinin İnkaya köyünde suyun borudan sızması sonucu 3 metre yüksekliğinde buz kütlesi oluştu. Taşlıgüney köyünde ise küçük şelaleler buzla kaplandı.

Ağrı ve Ardahan'da da soğuklar nedeniyle yol ve kaldırımlar buzla kaplandı, bina çatılarında sarkıtlar oluştu.

Ağrı Şehir Mezarlığı'ndaki su deposunda 5 metrelik buz sarkıtları meydana geldi.