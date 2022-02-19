Haber Giriş: 19 Şubat 2022 Cumartesi 10:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çayda mahsur kalan 2 kişi iş makinesiyle kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki çayda bir tarım aracının üzerinde mahsur kalan 2 kişi, iş makinesiyle kurtarıldı.
Zonguldak'ın Çayköyü mevkiinde, tarım aracı ile Alaplı Çayı'ndan karşıya geçmeye çalışan R.T. ve T.T.K, yağmur nedeniyle çayın debisinin yükselmesi üzerine mahsur kaldı.
2 kişi, tarım aracının üzerinde bir süre yardım bekledi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Alaplı Belediyesi itfaiye ekipleri gönderildi.
Ekipler, iş makinesinin kepçesine bağladıkları ip yardımıyla ulaştıkları şahısları kıyıya çıkardı.
R.T. ve T.T.K'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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