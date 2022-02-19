Haber Giriş: 19 Şubat 2022 Cumartesi 10:32Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Antalya-Konya karayolu araç trafiğine açıldı
[Fotoğraf: İHA]
İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan Antalya-Konya karayolu TIR'lar hariç kontrollü bir şekilde araç trafiğine açıldı.
Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir karayolu, dün saat 20.00 sıralarında başlayan kar yağışı ve tipi nedeniyle gece saatlerinde ulaşıma kapanmıştı.
Kar ve tipinin sabaha karşı etkisini yitirmesiyle Akseki- Seydişehir karayolu, TIR'lar hariç kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı.
Alacabel'de kar kalınlığı yer yer 50-60 santimetreye ulaştı. Karayolları Alacabel ve Akseki ekiplerinin trafiğin aksamaması için çok sayıda iş makinesi ile kar kürüme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.
Uzun araçlar ise dinlenme tesislerine yönlendiriliyor.
Etiketler: Antalya Kar Yağışı Trafik Ulaşım
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