Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir karayolu, dün saat 20.00 sıralarında başlayan kar yağışı ve tipi nedeniyle gece saatlerinde ulaşıma kapanmıştı.

Kar ve tipinin sabaha karşı etkisini yitirmesiyle Akseki- Seydişehir karayolu, TIR'lar hariç kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı.

Alacabel'de kar kalınlığı yer yer 50-60 santimetreye ulaştı. Karayolları Alacabel ve Akseki ekiplerinin trafiğin aksamaması için çok sayıda iş makinesi ile kar kürüme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Uzun araçlar ise dinlenme tesislerine yönlendiriliyor.