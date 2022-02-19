Haber Giriş: 19 Şubat 2022 Cumartesi 11:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bartın'da sağanak ve eriyen kar taşkına neden oldu
[Fotoğraf: İHA]
Bartın'da sağanak ve eriyen kar, kent merkezinden geçen Bartın Irmağında taşkınlara neden oldu. Çağlayan piknik alanının bir bölümü ve büfeler su altında kaldı.
Bartın'da sağanağın ve eriyen karın etkisiyle Bartın Irmağı ile Kocanaz Çayı taştı.
Kent merkezinden geçen Bartın Irmağı'ndaki su seviyesi, sağanak nedeniyle yaklaşık 4 metre yükseldi.
Yüksek kesimlerdeki karların da erimesiyle ırmak kenarındaki iskeleler, Çağlayan piknik alanının bir bölümü ve büfeler su altında kaldı.
[Fotoğraf: İHA]
Kozcağız-Kumluca yolu Boğazköy mevkisi, Kocanaz Çayı'nın taşması nedeniyle ulaşıma kapanırken, trafik servis yolundan sağlanıyor.
Yağışlar, Arıt Deresi'nde de taşkına neden oldu. Tabanözü ve Epçilerkadı köylerini birbirine bağlayan Tabanözü ile Alibaş ve Çukurbük köylerini birbirine bağlayan Alibaş köprüleri, su altında kaldığı için İl Özel İdaresi ekiplerince ulaşıma kapatıldı.
Etiketler: Bartın Hava Sıcaklıkları Kar Yağışı Sağanak
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