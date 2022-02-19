Haber Giriş: 19 Şubat 2022 Cumartesi 14:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Siirt'te düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda kaçak ürün ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Kentte 3 iş yerinde yapılan aramada 11 gümrük kaçağı cep telefonu, kargoda yapılan aramada 114 kilo 300 gram çay ve İnönü Mahallesinde durumundan şüphelenilen 1 kişinin üst aramasında ise uyuşturucu madde ele geçirildi.
Operasyonlarda, 6 kişi yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Siirt Uyuşturucu Kaçakçılık
Son Haberler
- 14:21
- 14:14
- 14:07
- 14:20
- 13:50
Sıradaki Haber
Vaşak avcısına 16 bin 500 lira ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz