Atatürk Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2021-2022 bahar dönemi ders kaydı yenileme işlemleri 20 Şubat'ta sona erecek. ATA AÖF’ye yeni kayıt yaptıran 1. sınıf öğrenciler materyal ücretlerini ödedikten sonra bahar yarıyılı ders kayıtları ATA AÖF tarafından yapılacak.

Ara sınıf öğrenciler ise (2., 3. ve 4. sınıf) kayıt yenileme için belirlenen tarihlerde materyal ücretlerini ödedikten sonra bahar yarıyılı ders kayıtlarını Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden kendileri yapacaklar.

Ders kayıtları ve materyal ücreti ödeme tarihleri 14 Şubat ve 20 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Mazeretli ders kayıt tarihleri ise 21 Şubat ve 27 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Materyal ücretleri;

Halkbank, Vakıfbank veya Ziraat Bankası şubeleri ve ATM'leri,

İnternet Bankacılığı,

* Öğrenci Bilgi Sisteminden (OBS) online olarak ödenebilir.