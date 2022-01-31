Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki tansiyon hastası Bekir Arslan rahatsızlanınca yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İl Kriz Merkezi'nde hazır bekleyen ANDA Kardeşe Vefa ve Yardımlaşma Derneği arama ve kurtarma ekipleri, kar nedeniyle yolu kapalı köydeki Arslan'ın hastaneye ulaştırılması için arazi aracıyla yola çıktı.

Arslan'ı bir süre arazi aracında taşıyan ekipler, daha sonra hastayı Direkli-Bedirli kara yolu üzerinde hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.

Ambulansla hastaneye ulaştırılan Arslan tedavi altına alındı.