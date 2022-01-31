Haber Giriş: 31 Ocak 2022 Pazartesi 22:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta kardan kapanan köydeki hasta hastaneye yetiştirildi
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan kişi, gönüllü arama ve kurtarma ekiplerinin desteğiyle hastaneye kaldırıldı.
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki tansiyon hastası Bekir Arslan rahatsızlanınca yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
İl Kriz Merkezi'nde hazır bekleyen ANDA Kardeşe Vefa ve Yardımlaşma Derneği arama ve kurtarma ekipleri, kar nedeniyle yolu kapalı köydeki Arslan'ın hastaneye ulaştırılması için arazi aracıyla yola çıktı.
Arslan'ı bir süre arazi aracında taşıyan ekipler, daha sonra hastayı Direkli-Bedirli kara yolu üzerinde hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.
Ambulansla hastaneye ulaştırılan Arslan tedavi altına alındı.
Etiketler: 112 Acil Çağrı Merkezi Ambulans Kar Yağışı Sivas
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