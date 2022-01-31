Haber Giriş: 31 Ocak 2022 Pazartesi 22:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de kaçak avcılık yapan 5 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de yasa dışı yollarla avcılık yapan 5 kişiye ceza uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince, Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinde yapılan denetimler sırasında, saka kuşu avlayan ve yasa dışı yollarla avcılık yapan 5 kişiye cezai işlem yapıldı.
Av esnasında kullanılan 1 kafese ve örme ağlara el konuldu.
Canlı olarak ele geçirilen 1 saka kuşu ise veteriner hekimin kontrolünün ardından doğaya salıverildi.
Etiketler: Kayseri Kaçak Avcılık
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