İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kentte 913 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ulaşım sağlanamayan köy yollarında 92 araç ve 130 personelle çalışmalar sürdürülüyor.

Yol açma çalışmalarında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.

Karın aralıklarla devam ettiği kent genelinde vatandaşların zorunlu durumlar dışında trafiğe çıkmamaları ve asılsız ihbarlarda bulunmamaları uyarısı yapıldı.