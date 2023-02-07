Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı 09:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Depremle ilgili şüpheli haberler uygulama ile bildirilebilecek
Depreme ilişkin üretilen ve yayılan şüpheli, yalan olduğu düşünülen haberler, İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan "Dezenformasyon Bildirim Servisi" uygulamasıyla bildirilebilecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Dezenformasyon Bildirim Servisi'nin kullanıma açıldığını bildirdi.
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dezenformasyon Bildirim Servisi halkımızın kullanımına açılmıştır. Deprem felaketine ilişkin üretilen ve yayılan şüpheli/yalan olduğunu düşündüğünüz haberleri uygulamamızı telefonunuza indirip bildirebilirsiniz." ifadelerini kullandı.
Uygulama açıklamasında ise, 'En güncel yalan haberleri takip edebilir, haftalık yayınlanan dezenformasyon bültenlerine erişebilir, dezenformasyon içerdiğini düşündüğünüz haber ve paylaşımları bize bildirebilirsiniz.' denildi.
Etiketler: Deprem İletişim Başkanlığı
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