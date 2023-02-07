Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Dezenformasyon Bildirim Servisi'nin kullanıma açıldığını bildirdi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dezenformasyon Bildirim Servisi halkımızın kullanımına açılmıştır. Deprem felaketine ilişkin üretilen ve yayılan şüpheli/yalan olduğunu düşündüğünüz haberleri uygulamamızı telefonunuza indirip bildirebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Uygulama açıklamasında ise, 'En güncel yalan haberleri takip edebilir, haftalık yayınlanan dezenformasyon bültenlerine erişebilir, dezenformasyon içerdiğini düşündüğünüz haber ve paylaşımları bize bildirebilirsiniz.' denildi.