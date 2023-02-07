Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı 00:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Depreme ilişkin provokatif paylaşım yapan 63 hesap yöneticisiyle ilgili işlem başlatıldı
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlere ilişkin provokatif paylaşımda bulunduğu değerlendirilen 63 hesap yöneticisinin tespitinin yapıldığını ve ilgili birimlere gönderildiğini açıkladı.
Açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından çalışma yapıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan 7,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 63 hesap yöneticisinin tespiti yapılarak ilgili birimlere gönderilmiştir."
Etiketler: Deprem Emniyet Genel Müdürlüğü Gaziantep Kahramanmaraş
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