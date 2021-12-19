Haber Giriş: 19 Aralık 2021 Pazar 09:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta kar nedeniyle 39 köy ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 39 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Sivas'ta, dün geceden itibaren etkisini artıran kar yağışıyla, Doğanşar, İmranlı, Koyulhisar, Suşehri ve Ulaş ilçelerine bağlı 39 köy yolu ulaşıma kapandı.
Karla mücadele ekipleri, köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kent merkezinde de kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Etiketler: Hava Durumu Kar Yağışı Sivas
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