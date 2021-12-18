Haber Giriş: 18 Aralık 2021 Cumartesi 23:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da oto tamirhanesinde yangın çıktı
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar’da bir oto tamirhanesinde bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangında bir hafif ticari araç ile bir otomobil zarar gördü.
Afyon Güvenevler Mahallesi 1. Küçük Sanayi Sitesi’nde bulunan bir oto tamirhanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaklaşık 30 dakikalık müdahale sonucunda tamirhanede çıkan yangını söndürdü.
Yangında, tamirhanedeki bir hafif ticari araç ile bir otomobil zarar gördü.
Etiketler: Afyonkarahisar Yangın
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