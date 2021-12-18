Afyon Güvenevler Mahallesi 1. Küçük Sanayi Sitesi’nde bulunan bir oto tamirhanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 30 dakikalık müdahale sonucunda tamirhanede çıkan yangını söndürdü.

Yangında, tamirhanedeki bir hafif ticari araç ile bir otomobil zarar gördü.