Kütahya'da etkili olan kar yağışıyla şehir merkezi beyaza büründü.

Gece başlayan karla karışık yağmur, ilerleyen saatlerde kara dönüştü.

Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Kent sakinleri beyaza bürünen Zafer Meydanı başta olmak üzere, güzel manzarada fotoğraf çektirerek karın keyfini çıkardı.

Belediye ekipleri, şehir içi yolları trafiğe açık tutmak için küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.