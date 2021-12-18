Eskişehir'deki bir inşaatın 4. katında temizlik yapan Orhan Şen, henüz bilinmeyen nedenle asansör boşluğuna düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Şen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

İnşaatta dün çalışmaya başladığı öğrenilen işçinin cansız bedeni, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.