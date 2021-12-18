Haber Giriş: 18 Aralık 2021 Cumartesi 22:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Araziye devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Ordu'dan Samsun'a gitmek üzere yola çıkan S.D. yönetimindeki araç, Altınordu'da yol kenarındaki araziye devrildi. Araçtaki iki kişi yaralandı.
Ordu'dan Samsun istikametine giden S.D. idaresindeki otomobil, Atatürk Bulvarı üzerinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki boş araziye devrildi.
Sürücü S.D. ve araçtaki H.D. yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerin tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, Ordu Üniversitesi (ODÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Etiketler: Ordu Trafik Kazası
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