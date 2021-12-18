Haber Giriş: 18 Aralık 2021 Cumartesi 09:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Karaağaç Mahallesi'ndeki bir adrese tarihi eser operasyonu düzenledi.
Operasyonda tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 50 sikke, 12 köstekli saat, 3 heykel obje, 2 madalyon, 2 eski tabanca, kama, 78 eski para ve çeşitli objeler ele geçirildi.
Tarihi eserleri satmaya çalıştığı belirlenen Ö.M. ve D.M. gözaltına alındı.
Etiketler: Tekirdağ Tarihi Eser
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