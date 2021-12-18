Haber Giriş: 18 Aralık 2021 Cumartesi 00:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağrı'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Ağrı'da bir otomobil, önce ticari araca ardından bir yayaya ve traktöre çarptı. Kazada bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.
Şeker Fabrikası Kavşağı mevkiinde seyreden otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde ilerleyen ticari araca, ardından yol kenarında bekleyen A.T.'ye daha sonra da park halindeki traktöre çarptı.
Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan A.T. ve otomobildeki 3 kişi, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
A.T., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Ağrı Trafik Kazası
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