Bitlis'te dün akşam başlayan kar yağışıyla kar kalınlığı merkezde 5, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye ulaştı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, kar yağışı ile birlikte 4 köy yolunun ulaşıma kapandığını; ana yollarda Karayolları ekiplerinin, mahalle aralarında da belediye ekiplerinin yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

Meteoroloji yetkilileri, kentte kar yağışının aralıklarla devam edeceğini açıkladı.