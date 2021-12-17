Haber Giriş: 17 Aralık 2021 Cuma 20:01Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bitlis’te 4 köy yolu ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: DHA]
Bitlis'te etkili olan kar yağışı 4 köy yolunun ulaşıma kapanmasına sebep oldu.
Bitlis'te dün akşam başlayan kar yağışıyla kar kalınlığı merkezde 5, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye ulaştı.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, kar yağışı ile birlikte 4 köy yolunun ulaşıma kapandığını; ana yollarda Karayolları ekiplerinin, mahalle aralarında da belediye ekiplerinin yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti.
Meteoroloji yetkilileri, kentte kar yağışının aralıklarla devam edeceğini açıkladı.
Etiketler: Bitlis Kar Yağışı
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