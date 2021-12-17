Haber Giriş: 17 Aralık 2021 Cuma 19:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobil tırla çarpıştı: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Düzce'nin Akçaören köyü mevkiinde, bir tır ve otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan iki kişinin durumu ciddiyetini koruyor.
Tuncay S. yönetimdeki tır ve Hayrettin G. idaresindeki otomobil, Düzce-Yığılca bağlantı yolunun Akçaören köyü mevkiinde çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile yanındaki Kezban G. yaralandı.
Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Etiketler: Düzce Trafik Kazası
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