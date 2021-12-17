Ermenek Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan 31 yaşındaki Erhan Deniz, kimseye haber vermeden ortadan kayboldu.

Geçtiğimiz Çarşamba gününden buyana Deniz’den haber alamayan ailesi ise polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Erhan Deniz için AFAD, Ermenek İlçe Emniyet Müdürlüğü ve belediye çalışanlarının katıldığı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Çalışmalar, Erhan Deniz’in en son görüldüğü ilçenin Bağ Arası mevkiine yoğunlaştırıldı.

Belediye kayıp işçi hakkında açıklama yaptı

Ermenek Belediyesi kayıp işçisi için sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

“Belediyemiz temizlik işlerinde çalışmakta olan ve kendisinden 3 gündür haber alınamayan Erhan Deniz’i belediyemiz ekiplerince arama çalışmaları an itibariyle halen devam edilmektedir. Arama çalışmalarına bütün belediye birimlerimizin dahil olduğundan ilçemiz genelinde temizlik hizmetleri ve benzeri çalışmalarda yaşanabilecek aksaklıklardan dolayı vatandaşlarımızdan özür dileyerek Erhan kardeşimizi görenlerin belediye Zabıta Amirliği veya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bilgi vermeleri önemle rica olunur."