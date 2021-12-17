Haber Giriş: 17 Aralık 2021 Cuma 17:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batman'da 2 hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Batman'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekiplerince 10 Aralık'ta hırsızlık suçundan hakkında 12 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S. ile aynı suçtan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ö.Ç'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: Batman
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