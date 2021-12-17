Yazın sıcaktan bunalanların kışın ise kar keyfini doyasıya yaşamak isteyenlerin mekanı haline gelen Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, bu yıl da kar yağışının ilk etkisini gösterdiği noktalardan biri oldu.

Dört mevsim doğanın farklı tonlarını içeren güzelliğiyle dikkat çeken Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası beyaz örtüsü ile kartpostallık görüntülere sahne oldu.

[Fotoğraf: İHA]

Yaylaya çıkan vatandaşlar ise kar topu oynadı.