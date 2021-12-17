Hayatının büyük kısmı yollarda direksiyon başında geçen, sevdiklerinden uzakta uzun yol şoförlüğü yapan 60 yaşındaki Tahir Enç, eğitime verdiği önemle 9 çocuğundan 7 kızının üniversiteli olmasını sağladı. Enç'in 2 oğlundan biri esnaf diğeri ise bir firmada çalışıyor.

Enç'in direksiyon sallayarak okuttuğu 7 kızından 2'si mezun oldukları Gülyazı İlk ve Ortaokulunda görev yapıyor. Heybet Enç, okulda 3 yıldır müdürlük, kardeşi Hüsna Enç de 2 yıldır öğretmenlik yaparken, Nazan Enç Cizre ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Anadolu Lisesinde psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmeni olarak öğrencileri geleceğe hazırlıyor.

Enç'in diğer 4 kızı ise farklı üniversitelerde Türkçe öğretmenliği, sınıf öğretmenliği, kamu yönetimi ve hemşirelik bölümünde okuyor.

"Onlarla gurur duyuyorum"

Çocuklarını okutarak çevresindekilere örnek olan Enç, herkese, özellikle kız çocuklarını okutmaları tavsiyesinde bulunuyor.

Baba Tahir Enç, memleketin kadın doktor, öğretmen, mühendis ve avukatlara ihtiyacı olduğunu anlatarak, "Okumayan insanın bir hedefi olamaz. Mümkünse herkes çocuklarını okutsun. Onları okuttum ve belirli bir seviyeye getirdim. Onların geldikleri noktayı görünce gurur duyuyorum" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Kardeşi ile aynı okulda görev yapıyor

Enç'in kızlarından Heybet Enç, Dicle Üniversitesi (DÜ) Ziya Gökalp Eğitim Fakültesinden mezun olduktan sonra 1 yıl Uludere'deki Taşdelen Ortaokulunda görev yaptığını, 6 yıldır da mezun olduğu okulda görev yaptığını söyledi.

Kardeşi ile 2 yıldır aynı okulda çalıştıklarını anlatan Enç, babalarının kendilerini zor şartlara rağmen okuttuğunu vurguladı.

Enç, "Doktor, mühendis, avukat neden köyümüzden olmasın. Bu eksiklikleri en iyi biz biliyoruz. Bunların kazanılması okuldan, eğitimden geçer. Bunun gayreti içerisindeyiz" dedi.

"Aileme minnet borçluyum"

Ablası ile mezun oldukları okulda öğretmenlik yapan Hüsna Enç de Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türkçe Öğretmenliğinden mezun olduktan sonra 2 yıldır bu okulda görev yaptığını anlattı.

Hayali olan öğretmenliği kendi köyünde yapmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadığından bahseden Enç, şöyle konuştu:

"Okuduğum dönemlerde kız çocukları fazla okutulmuyordu. Ailem beni ve kardeşlerimi okutmak için büyük çaba sarf etti. Bu konuda aileme minnet borçluyum. Kız çocuklarının okuması konusunda bazı algıları yıktık. Buradaki öğrencilere de örnek olabiliyorsam, ne mutlu."

"Bize rol model oldular"

Heybet ve Hüsna Enç'in kız öğrencileri ise köylerinde yaşayan öğretmenlerinden eğitim almanın kendileri için büyük şans olduğunu anlatarak, onlar gibi üniversite eğitimi alıp öğretmen olmak istediklerini söyledi.

Öğretmenlerinin kendilerine rol model olduğunu anlatan öğrenciler, "Umarım biz de öğretmen, doktor, mühendis olarak köyümüze hizmet edebiliriz" dedi.