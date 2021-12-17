Şanlıurfa'da, zabıta ekipleri, stokçuluğun önüne geçebilmek amacıyla kent genelinde un bayileri ve depolarında yapılan denetimlerde, şüpheli bulunan faturalar ve stok ekstrelerini kontrol etti.

Gaziantep Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kent genelinde fahiş fiyat uygulayan ve stokçuluk yapanlara yönelik yaptıkları denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurguladı.

Milletin canını yakan stokçulara fırsat verilmeyeceğini vurgulayan Beyazgül, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımızın bu icraatı doğrultusunda aynı icraat Şanlıurfa'da da devam edecektir. Stok yapan varsa canını yakacağız. Hiç bırakmayacağız. Bu milletin canını yakanların bizde canını yakacağız. Ve kusura bakmasınlar böyle bir dönemde var olan malzemeyi stok etmek yanlış bir şey olur. Biz bunu stokçulara söylüyoruz. Normal ticaret hayatını yapanlara saygımız var."