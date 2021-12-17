Haber Giriş: 17 Aralık 2021 Cuma 16:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sahte içki operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Gaziantep'te sahte içki nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde, 13-15 Aralık tarihleri arasında sahte içkiden zehirlen 12 kişiden 4'ünün hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada, gözaltına alınan M.K. tutuklandı.
Zehirlenen 7 kişinin tedavisinin hastanede sürdüğü, tedavisi tamamlanan 1 kişinin ise taburcu edildiği açıklandı.
Olaya ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden E.G'nin de tutuklandığını açıklamıştı.
Etiketler: Gaziantep Polis Sahte Alkol Sahte İçki
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