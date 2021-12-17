Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin Ekoloji Topluluğunca düzenlenen ve Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi'nin de katıldığı etkinlikte öğrenciler, Taş Mescit etrafındaki çöpleri temizledi.

Rektör Çiftçi, Çankırı'nın kültürel emanetlerini korumak, aynı zamanda geleceğe daha güzel, daha nitelikli hatıralar bırakmak için toplandıklarını söyledi.

Çankırı Karatekin Üniversitesinin toplumla iç içe, değerlerini yaşayan ve yaşatan bir üniversite anlayışına sahip olduğunu anlatan Çiftçi, "Ekoloji Topluluğumuz, TEMA Topluluğumuz, Meslek Yüksekokulu öğrencilerimiz ve değerli hocalarımızla Anadolu'nun ilk hadis okulu darülhadis dediğimiz Taş Mescit ve civarının amacına uygun şekilde hizmet edebilmesi için etkinliklerimiz olacak. Etrafını yeşillendirdiğimiz bu yerin temizliğini gönüllü arkadaşlarımızla yapmış olacağız" dedi.